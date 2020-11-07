أشرف صبحي يتابع مشاركة الشباب في التصويت بانتخابات مجلس النواب

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الساعات الأولى منذ بدء التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب شهدت إقبال كبير من الشباب وذوي الهمم على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وسط تأمينات مشددة، ومراعاة التباعد الاجتماعي، لافتا إلى أن الشباب ساعدوا عناصر التأمين في تنظيم الناخبين وتوفير اجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وشكلت وزارة الشباب والرياضة غرفة عمليات مركزية متصلة بغرف فرعية في المحافظات لمتابعة انتخابات مجلس النواب في المرحلة الثانية التي تجرى على مدار يومي 7-8 نوفمبر الحالي في 13 محافظة.

ويتابع أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الاقتراع من داخل غرفة العمليات، حيث أوضح ان اللجان الفرعية يبلغ عددها 9468 لجنة، يصوت فيهم نحو 31 مليون ناخب وناخبة، وبدأت عملية التصويت منذ التاسعة صباح اليوم.

يشار إلى أن الانتخابات تجرى في المرحلة الثانية بمحافظات القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ويتنافس بالنظام الفردي فيهم 2083 مرشحًا في 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة 283 مرشحا، ويتنافس فى القوائم ، القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد أما فى دائرة قطاع شرقجل مصر وقائمة أبناء مصر

ويتابع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الاقتراع من داخل غرفة العمليات، حيث أوضح ان اللجان الفرعية يبلغ عددها 9468 لجنة، يصوت فيهم نحو 31 مليون ناخب.