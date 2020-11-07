استنفار أمني في محطة قطار رئيسية بفيينا بعد العثور على حقيبة مشبوهة

فرضت قوات الشرطة النمساوية، طوقا أمنيا في محطة (فيينا لايزينج) للقطارات، اليوم السبت، بعد العثور على حقيبة يشتبه في احتوائها على متفجرات، مما تسبب في ارتباك حركة القطارات واستدعاء تعزيزات أمنية مكثفة من رجال الشرطة.



وصرحت مصادر أمنية، بأن قوات الأمن عثرت على حقيبة متروكة في أحد أروقة المحطة، ولم يستدل على صاحبها، فزادت الشكوك في احتوائها على متفجرات، موضحة أنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية بالمحطة لفحص الحقيبة المشبوهة، والتى ثبت لاحقا بعد تفتيش دقيق خلوها من المتفجرات.



يذكر أن شرطة العاصمة النمساوية فيينا في حالة استنفار أمني منذ ألأسبوع الماضي لتأمين المرافق الحيوية، بسبب الهجوم الإرهابي الذي نفذته مجموعة مسلحة، وشمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة.