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الجيش اليمني يواصل تقدمه نحو مواقع الحوثيين شمالي البلاد

الجيش اليمني
الجيش اليمني
(د ب أ)
نشر في: السبت 7 نوفمبر 2020 - 4:55 م | آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2020 - 4:55 م

واصلت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم السبت، تقدمها في محافظة الجوف، شمالي البلاد.

وقال بيان للجيش، إن "قوات الجيش واصلت تقدمها، وحررت مواقع مهمة غربي معسكر الخنجر، منها قرية الأشراع، مجبرة عناصر الميليشيا الحوثية على الفرار وترك مواقعها".

وأضاف البيان: "أن قوات الجيش الوطني أصبحت تشرف على منطقة شعب الراهنة القريبة من سوق الثلوث المحوري، وهو ما يعد السيطرة نارياً على مواقع أخرى تتبع الميليشيا الحوثية".

وأكد البيان، "سقوط العشرات من الميليشيات بين قتلى وجرحى إثر المعارك العنيفة، التي ما زالت محتدمة، إضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لها".

ومنذ أشهر، تشهد محافظة الجوف معارك عنيفة بين قوات الجيش الحكومي، ومسلحي الحوثيين، حيث تمكنت الأولى من استعادة مواقع واسعة أهمها معسكر الخنجر الاستراتيجي.

وتتقاسم القوات الحكومية، ومسلحي الحوثيين السيطرة على محافظة الجوف، المرتبطة بحدود برية مع المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر واحدة من أكبر المحافظات اليمنية.


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