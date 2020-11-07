مثيرو شغب يرشقون الشرطة بالحجارة خلال مظاهرة للمتطرفين في لايبسيج الألمانية

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رشق مثيرو شغب ملثمون أفراد الشرطة الألمانية بالحجارة في حي كونيفيتس بمدينة لايبسيج شرقي البلاد، والقوا الحجارة على نوافذ الأبنية بالمدينة.

وقام مشاركون في مظاهرة عفوية يتشحون بالسواد بإزاحة حواجز مناطق البناء من الشوارع وقلبوا حاويات القمامة.

وأكد متحدث باسم الشرطة أن ماحدث "كان تجمعا قصيرا لأشخاص"، مشيرا إلى أن أفراد الشرطة تعرضوا للهجوم بالحجارة، وأطلق المتظاهرون ألعابا نارية في الهواء.

وشارك نحو مائة شخص في هذه المظاهرة العفوية، احتجاجا على اعتقال متطرفة يسارية مشتبه بها في مدينة لايبسيج، ضمن أسباب أخرى.

وتبلغ المرأة من العمر 25 عاما وهي متهمة بالانتماء إلى منظمة إجرامية بالإضافة إلى اتهامها بالأذى الجسدي الخطير والإخلال الجسيم بالسلم.

وحملت المظاهرة تحت شعار: "الحرية للينا" وهو اسم المرأة .

قامت شرطة لايبسيج، وبدعم من قوات شرطة الولايات الأخرى، بمراقبة المظاهرة.

ودعت مبادرة "التفكير المختلف" إلى تنظيم مظاهرة كبرى على مستوى ألمانيا يوم غد السبت يشارك فيها ما يناهز 20 ألف شخص.

ويسعى المشاركون في مظاهرة الغد إلى الاحتجاج على تدابير الحكومة لمواجهة كورونا.