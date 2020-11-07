وسام سعيد يوقع روايته «ممر آمن للشيطان» في معرض الشارقة للكتاب

وقع الكاتب الصحفي والروائي وسام سعيد، روايته الجديدة بعنوان «ممر آمن للشيطان» في اليوم الثالث لمعرض الشارقة للكتاب 2020.

وقال سعيد، إن المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب تمثل فرصة كبيرة للتواصل مع القراء والمهتمين بالعمل الأدبي، مشيرا إلى أن المعرض يعد من أبرز المعارض العالمية لصناعة وإنتاج الكتب.

يتناول الكاتب الصحفي وسام سعيد، ظاهرة الإلحاد مقابل الإيمان عبر الممر «الحياة»، دون تخصيص الإلحاد عن دين محدد؛ فقدم في روايته نموذجين الأول بمصر، ويخص الدين الإسلامي، والثاني في برلين ويخص الدين المسيحي، دون أن يسقط في الخطاب التوجيهي أو الإرشادي فقد ترك الأحداث تسير وفق الرواية.

«ممر آمن للشيطان»، هي العمل الأدبي الرابع الذي يتناول الإلحاد في الرواية المصرية بشكل مباشر وصريح، وتقدم الرواية الحالة النفسية والاجتماعية للملحد داخل المجتمع المصري.

وانتصر الكاتب في نهاية الرواية لصالح الإيمان قائلا: «الإلحاد وهم كبير يعيشه صاحبه ويورثه الحماقة بالإصرار على موقفه دون الاستناد لأي نظرية علمية رياضية مثبتة».

ويقدم المعرض في دورته الحالية نموذجاً لتجربة المعارض الهيجينة، ويحتفي بإبداعات60 كاتباً وأديباً عبر سلسلة من الجلسات، عن بعد، والتي تقام لأول مرة في تاريخ المعرض؛ من خلال منصة «الشارقة تقرأ»، لتستضيف جميع الفعاليات الثقافية التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب للفعاليات عن بعد.