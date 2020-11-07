الصيد يتوج ببطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية للسيدات بالإسماعيلية

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توج نادي الصيد بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية للموسم 2019-2020 والحصول على الدرع العام للبطولة للبطولة التي اختتمت بنادي الأسرة الفرنساوي التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية بحضور سامح حمدي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد.

وحصل فريق سيدات الصيد (ب) المكون من زينة العلمي وليلي فريد بالمركز الأول والميدالية الذهبية بينما حصل فريق الصيد (أ) المكون من الشقيقتان نادين زعتر وحبيبة زعتر على المركز الثاني والميدالية الفضية، وحصل ثنائي الأهلي دعاء الغباشي وفدرية العسقلاني على المركز الثالث والميدالية البرونزية ، وذلك بعد انتهاء الجولات الثلاث للبطولة بحدائق الأهرام وبورسعيد والإسماعيلية.

يذكر أن الصيد قد توج هذا الموسم بالمركز الثاني للدور الممتاز للكرة الطائرة سيدات للمرة الأولى في تاريخه.

ويشرف على فريق سيدات الصيد المدير الفنى ونجلاء فؤاد مدربة وأحمد فتحي والإداري إمام شنن.