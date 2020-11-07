الشباب يتصدر عددا من لجان دائرة مصر الجديدة

شهدت لجان مدرسة رشيد القومية بدائرة مصر الجديدة، إقبال متوسط من قبل الناخبين في اليوم الأول للتصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.

حيث رصدت "الشروق "، في الساعات الأخيرة من اليوم الأول للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020، اقبالا كثيفا من الشباب، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع من ارتداء للكمامات الطبية والإلتزام بالتباعد الاجتماعي واستخدام أدوات التعقيم قبل الدخول وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتنافس في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، على مدى يومين، 2085 مرشحًا بالنظام الفردى في 70 دائرة، و142 مرشحًا بنظام القائمة في دائرتين، في محافظات القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأجريت انتخابات الجولة الأولى للمصريين في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر 2020، على أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات بحد أقصى يوم 15 نوفمبر 2020.

وتجرى جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية في أيام 5 و6 و7 ديسمبر 2020 للمصريين بالخارج، وفى الداخل تتم يومي 7 و8 ديسمبر 2020، على أن يتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات يوم 14 ديسمبر 2020.