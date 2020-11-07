ترامب: فزت بالانتخابات الأمريكية بفارق كبير

أعلن المرشح الجمهوري والرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، فوزه في الانتخابات الأمريكية بفارق كبير.

وقال ترامب، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، «لقد فزت في الانتخابات الأمريكية، بفارق كبير!».

من جانبه، وضع موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على تغريدة الرئيس الأمريكي تحذير، يفيد بأن المصادر الرسمية لم تعلن نتيجة الانتخابات عندما كُتبت هذه التغريدة.

وارتفع نصيب المرشح بايدن من أصوات المجمع الانتخابي إلى 264، وترامب 214 صوتًا حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.