قال اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، إن المحافظة أجرت لقاءات استعدادًا لانتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أنها ليست الانتخابات الأولى التي تجريها وتنظمها المحافظة.

وأضاف صقر، خلال تصريحات لفضائية «TeN»، اليوم السبت، أن المحافظة أعدت بروفة للانتخابات قبل بدئها بالتعاون مع قوات الأمن والصحة والإسعاف، لافتًا إلى عقد بعض المؤتمرات التنسيقية قبل الانتخابات؛ لتلافي بعض السلبيات الخفيفة التي حدثت.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا في كل التخصصات بالمحافظة من الصحة ومديرية الأمن والتعليم والكهرباء والصرف الصحي والمياه، لتيسير العملية الانتخابية.

وذكر محافظ السويس أن الصورة على الأرض ناتج العمل والمجهود، خلال فترة الماضية، مناشدًا الناخبين النزول والتعبير عن قناعتهم في الصندوق، حتى يظهر الشكل الديموقراطي للناس.

وانطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في 13 محافظة، وهي (القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء)، ومن المقرر أن تستمر حتى مساء غدًا الأحد.