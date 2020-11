العاهل الأردني: أتطلع للعمل مع بايدن من أجل دفع عجلة الشراكة التاريخية بين البلدين

هنأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، المرشح الديمقراطي جو بايدن، ونائبته كاميلا هاريس، بمناسبة فوزرهما بالانتخابات الأمريكية.

وقال خلال صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «تهانينا لجو وكاميلا، أتطلع إلى العمل معكم لمواصلة دفع عجلة الشراكة التاريخية القوية بين الأردن والولايات المتحدة، ومن أجل أهدافنا المشتركة للسلام والاستقرار والازدهار».

Congratulations to President-Elect @JoeBiden and VP-Elect @KamalaHarris. I look forward to working with you on further advancing the solid historic partnership between Jordan and the United States, in the interest of our shared objectives of peace, stability and prosperity pic.twitter.com/Q5qN565nGa