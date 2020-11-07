العاهل الأردني: أتطلع للعمل مع بايدن من أجل دفع عجلة الشراكة التاريخية بين البلدين

هنأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، المرشح الديمقراطي جو بايدن، ونائبته كاميلا هاريس، بمناسبة فوزرهما بالانتخابات الأمريكية.
وقال خلال صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «تهانينا لجو وكاميلا، أتطلع إلى العمل معكم لمواصلة دفع عجلة الشراكة التاريخية القوية بين الأردن والولايات المتحدة، ومن أجل أهدافنا المشتركة للسلام والاستقرار والازدهار».
وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.
ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.
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