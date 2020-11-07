سلوفاكيا: التعرف على منفذ هجوم فيينا مشتر للذخيرة تم في وقت سابق

ذكرت السلطات في سلوفاكيا إنها تعرفت على منفذ هجوم فيينا ووصفته بأنه مشتر سابق لذخيرة أسلحة كلاشينكوف في وقت أسبق مما أعلنته النمسا.

ورفضت وزارة الداخلية في براتيسلافا اليوم الجمعة التصور الذي قدمته السلطات النمساوية، الذي قال إن المعلومات نقلت إليهم من الجانب السلوفاكي ببطء.

وكان أفراد الشرطة النمساوية أيدوا زملاءهم في الشرطة السلوفاكية في العاشر من سبتمبر وليس منتصف أكتوبر في تأكيد حقيقة أن الشاب البالغ من العمر 20 عاما الذي لديه سجل إجرامي إرهابي كان قد تم التعرف عليه في الصورة السلوفاكية التي أخذت له من يوليو.

وكان الشاب أطلق النار مساء الاثنين الماضي في فيينا على أربعة أشخاص فقتلهم وجرح أكثر من عشرين آخرين.

وحاول الشخص المتطرف إسلاميا وصاحب السجل الإجرامي حاول يوم 21 يوليو الماضي بصحبة أحد الأشخاص شراء ذخيرة في دولة سلوفاكيا.

وقالت وزارة الداخلية السلوفاكية إنها أبلغت السلطات في فيينا بحقيقة الرجل في 24 يوليو بصورة شاملة.

وأعلن قائد شرطة فيينا جيرهارد بورستل خلال مؤتمر صحفي مع وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر مجددا اليوم الجمعة أنه لم يتلق إجابة توضيحية من سلوفاكيا إلا في السادس عشر من أكتوبر الماضي، وهو ما كان ضروريا لتحديد هوية الرجل.

وأضاف أن فيينا تلقت في يوليو صورا سيئة الجودة ولوحة سيارة خاصة بالجاني.

وأضاف بورستل أن صورة تأكيد أرسلت بعد التحقيقات إلى براتيسلافا تم التقاطها في أكتوبر وليس قبل.

واعترف بورتسل اليوم الجمعة بأن المعلومات المتاحة كانت ستؤدي نهاية أكتوبر على أبعد تقدير إلى تقييم آخر لخطورة الرجل.

ونتيجة لذلك يتوقع إقصاء رئيس مكتب حماية الدستور في فيينا والعديد من العاملين معه.