برشلونة يعلن إصابة فاتي بتمزق في الغضروف

كشف برشلونة الإسباني عن إصابة أنسو فاتي، لاعب الفريق، عقب نهاية مباراة الفريق أمام ريال بيتيس، والتي أقيمت عصر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني الممتاز، وانتهت بفوز البلوجرانا بنتيجة 5-2.

وذكر برشلونة في بيان رسمي: «أظهرت الاختبارات التي أجريت بعد مساء اليوم السبت أن أنسو فاتي تعرض للإصابة بتمزق في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى».

وأضاف النادي الكتالوني: «سيتم تحديد العلاج الذي سيتم اتباعه في الأيام المقبلة175.

وكان أنسو فاتي بدأ مواجهة ريال بيتيس بشكل أساسي، قبل أن يستبدله المدرب الهولندي رونالد كومان بين شوطي المباراة ويدفع بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بدلا منه.