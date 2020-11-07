محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية في رفع مياه الأمطار

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود الأحياء والمدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية، في إزالة تراكمات مياه الأمطار ببعض المناطق، عقب ما شهدته مدن وقرى المحافظة، اليوم السبت، من سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق، موجهاً بسرعة سحب مياه الأمطار لتيسير حركة السير والمواصلات.

وتم توجيه ثلاث عربات من حي أول لرفع تجمعات المياه من ميدان المحطة ونفق سعد زغلول وشارع الإسكندرية، كما تم توجيه ثلاث عربات تابعة لحي ثان طنطا لرفع تجمعات المياه من شوارع الجلاء ومحمد فريد ومن أنفاق القرشي والخادم والمعرض، وجار رفع باقي التجمعات بالمدينة.

وتفقد رحمي شفط مياه الأمطار في مراكز سمنود، وقطور، وحي أول المحلة بشارع محب، والجيش، وشكري القوتلي، وميدان المشحمة، وشارع نعمان الأعصر، ومنطقة أبو راضي، ومنطقة محلة البرج، ومنطقة طريق المنصورة، ومنشأة الزهراء، وموقف طلعت حرب، وموقف الزراعة، ومن أمام اللجان الانتخابية، كما تم رفع تجمعات المياه من شوارع الإنتاج والبحر ومن نقاط تجمع المياه من أماكن متعددة داخل حي ثان المحلة من شارع الإنتاج و شارع البحر وشوارع أخرى.

وعلى الطرق السريعة، تابع المحافظ رفع تجمعات المياه من أمام قرى محلة مرحوم وشبرا النملة وشبشير الحصة والرجدية و فيشا سليم، موجهاً بإزالة أي عوائق من مياه الأمطار بالإضافة إلى المرور على جميع نقاط تجمع مياه الأمطار وتطهيرها والاستعداد التام بكافة المعدات للتعامل الفوري مع أي تجمعات للأمطار.