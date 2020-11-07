كولومبيا تتعهد بتعزيز الحماية الأمنية لمقاتلين سابقين مهددين بالقتل

وافقت الحكومة الكولومبية على تعزيز الأمن لمقاتلين سابقين من حركة فارك المتمردة السابقة وتسريع إعادة اندماجهم في المجتمع، حسبما قال ممثلون لهم بعد اجتماع مع الرئيس إيفان دوكي اليوم الجمعة.

ونظم حوالي ألفين من المقاتلين السابقين مسيرة مؤخرا إلى بوجوتا للاحتجاج على مقتل أكثر من 235 متمردا سابقا منذ اتفاق سلام تم التوقيع عليه في عام 2016 وأنهى 52 عاما من الصراع.

وأدى اتفاق السلام لنزع سلاح حوالي 7 آلاف مقاتل وحول فارك إلى حزب سياسي.

لكن منشقي فارك الذين لم ينضموا إلى عملية السلام وجماعات مسلحة أخرى لا تزال نشطة، يقومون بعمليات اغتيال لمقاتلين سابقين وقادة مجتمع مدني وناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وقال روبين كانو، وهو متحدث باسم أولئك الذين شاركوا في المسيرة إلى بوجوتا، إن الاجتماع مع دوكي كان "ناجحا".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكومة وافقت على مساعدة المقاتلين المسرحين في الحصول على أراض بشكل أسرع للعيش وإنشاء مشروعات اقتصادية عليها.

وقال كانو إن من المزمع عقد اجتماعات أيضا مع وزارة الداخلية وجهات أخرى من أجل تحسين الأمن.