أحمد مراد من معرض الشارقة: لا أكتب من أجل السينما والموهبة تكمن في تغيير التفاصيل

قال الكاتب والروائي أحمد مراد، إن وجوده في قائمة الكتب الأكثر مبيعاً سببه بحث الناس عن الرواية التشويقية التي يفتقدها الوسط الثقافي العربي، مشيراً إلى أن هذا النوع من الروايات غيّر تاريخ الأدب حول العالم وساهم في إيجاد حالة جديدة ومتطورة على صعيد بنية العمل الروائي الذي يعتمد على الخيال كمحرّك له.

وأضاف "مراد" خلال الجلسة الحوارية التي أقيمت (عن بعد) عبر منصة (الشارقة تقرأ) ضمن فعاليات المعرض، أدارها الإعلامي مصطفى الأغا، أن الرواية مسؤولية كبيرة وارتباط وثيق مع الشخصيات تضع المؤلف في علاقة قوية مع مضمون الحكاية والحبكة، موضحًا "بالنسبة لي الرواية فنّ وتجربة نقلت خلالها كل ما يجول في خاطري على الورق، ولم أكن أعلم في البداية أنني سأنشر رواية، وكتبت دون أن أدري ذلك، لكن صدور روايتي الأولى وحضوري في قائمة الكتب الأكثر مبيعاً كان له بالغ الأثر في نفسي».

وأكمل: «أمر مهم أن يصل كتابك للقراء، لكن الأهم هو استمرارية هذا الحضور. القيمة ليست بالمنتج وحسب بل في النوعية التي يمتلكها والأفكار والموضوع، كما أن رغبة الناس في البحث عنك غاية مهمة، لذا يجب أن يبقى الكاتب حاضراً في أعماله وما يقدمه من إبداعات».

وأوضح صاحب الفيل الأزرق أن الكاتب يمر بمرحلتين على صعيد الشهرة الأدبية، الأولى بيعه للرواية بناءً على عنوانها فقط دون أهمية لكاتبها، والثانية هي أن يبيع العمل معتمداً على اسم مؤلفه وحسب، وهذه تشكل خطورة كبيرة كونها تسبب حالة من الارتخاء وتجعل الكاتب في أحيان كثيرة يقدّم أعمالاً بسيطة».

وتحدّث مراد عن مبادرة «أنا أقرأ» التي أطلقها بالتعاون مع مبادرة iRead، مؤخراً بهدف الكشف عن مواهب 20 كاتباً واعداً في مجال القصة القصيرة خلال فترة الحجر الصحي، موضحاً أن هذه المبادرة أصدرت مختارات من نصوص الكتّاب جُمعت تحت عنوان «ليالي الكورونا» الصادر عن دار الشروق، مشيراً إلى أنه سبق أن كتب عن الوباء في رواية 1919 عندما تناول الإنفلونزا الإسبانية، لافتاً إلى أنه سيكتب عن كورونا يوماً ما عند اكتمال التجربة.

وتطرق مراد خلال حديثه عن علاقة السينما بالنص الروائي، قائلًا: «أنا في أعمالي لا أكتب من أجل السينما، وإذا فعلت ذلك سأخسر كثيراً، وفي ذات الوقت لا أضع حداً لكتابتي وفق رؤية ومنظور المنتجين، لهذا بالنسبة لي هناك جمهور للكتاب وجمهور للسينما، ولا أنكر أن السينما تسهم في انتشار الرواية بشكل كبير، لكنني أكتب الخيال وإن كان بمقدور السينما أن تترجمه فهذا أمر جيد».

وتابع: «عالم السينما يتغير كلّ يوم، ويمكن أن أصنع فيلماً دون رواية، الفكرة هي جوهر العمل السينمائي، وأنا لديّ مشكلة مع الأفلام التي لا تحقق دهشة، فروّاد السينما يبحثون بالدرجة الأولى عن المتعة سواء في الأفلام التي تطرح أفكاراً معقدة أو مبسّطة، وإن لم يجدوها لن يكملوا متابعة الفيلم، وهذا أيضاً ينطبق بصورة أو بأخرى على العمل الروائي».

وعن الدور الذي يلعبه الخيال في رواياته وعلاقته مع الطب النفسي، قال مراد: «الخيال له أرض، والموهبة تكمن في تغيير التفاصيل، وكلّ شيء في حياتنا يمكن أن يتّخذ دوراً في الرواية، ولا أنظر للتاريخ باعتباره تاريخاً بل قصّة حصلت في زمن آخر».

وتابع: «أذهب لثلاثة أطباء نفسيين، واحد منهم أتعامل معه بشكل شخصي، والآخران استشيرهما في كتابة شخصياتي وصفاتهم وخصوصيتهم، نحن نقوم بعمل تحليل للدم والكبد والكلى وغيرها من الأعضاء لكننا ننسى أهم جزء من الإنسان وهو النفس، التي يجب الاهتمام بها ورعايتها».