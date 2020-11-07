الكاظمي يحذر القوات الأمنية العراقية من التجاوز بحق المتظاهرين

حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، من أن الدولة لن تتساهل مع أي منتسب أمني يتجاوز أوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين.

وقال الكاظمي، في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر على خلفية مقتل المتظاهر عمر فاضل برصاص القوات الأمنية في محافظة البصرة أمس الجمعة، إن "الأجهزة الأمنية جادة في عدم السماح لبعض المسيئين بتشويه صورتها".

وأضاف: "اعتقلنا المتهم بقتل عمر فاضل وسينال الجزاء العادل، ونثق بشعبنا ونثق بقواتنا الأمنية وجيشنا البطل وسنتجاوز معاً التحديات".

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، إلقاء القبض على قاتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي اليوم، إن "القوات الأمنية وفي إطار جهودها لكشف ملابسات حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة خلال تظاهرات ساحة البحرية يوم أمس تمكنت من إلقاء القبض على القاتل".

وأشارت إلى أن "القاتل اعترف صراحة بجريمته بعد إجراء التحقيقات الأولية معه تمهيداً لإحالته إلى القضاء لينال الجزاء العادل".

وكانت الشرطة العراقية قالت أمس إن متظاهرا لقي حتفه على خلفية مظاهرة شعبية انطلقت في وسط محافظة البصرة للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية ومحاربة الفساد وإحالة المتهمين للقضاء.