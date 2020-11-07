انقسام داخل المعسكر الجمهوري حول تزوير الانتخابات الأمريكية

- ميت رومني يندد بخطورة الحديث عن سرقة الانتخابات.. ولجنة جمهورية تسعى لجمع 60 مليون دولار لتمويل الطعون

في الوقت الذي يشعر فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالغضب بسبب نتائج الانتخابات الرئاسية، ألمح بعض رفاقه الجمهوريين إلى أنه لابد من تخفيف حدة لهجته، فيما اتجه البعض الآخر لحملة تبرعات لخوض معركة قانونية حال إعلان خسارته، في مؤشر علي انقسام داخل المعسكر الجمهوري.

ومع انقضاء اليوم الثالث بعد الاقتراع، لا يزال فرز الأصوات جاريا في الولايات التي باتت أرض المعركة الانتخابية، بما فيها بنسلفانيا ونيفادا وآريزونا وجورجيا، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

ووسط ادعاءات من دون أدلة، كررها ترامب بشأن تزوير الانتخابات، قال السيناتور الجمهوري، روي بلانت إنه "في مرحلة ما" سيتوجب على البيت الأبيض أن يكون قادرا على رفع المزاعم إلى المحكمة وتقديم الأدلة".

ورغم أن السيناتور ميت رومني، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 2012، يعرف تماما ما هو الألم المصاحب للهزيمة، إلا أنه وبخ ترامب لادعائه بأن الانتخابات تتم سرقتها، قائلاً: "القيام بذلك يضر بقضية الحرية هنا وحول العالم، ويشعل بتهور مشاعر مدمِرة وخطيرة".

وكان ترامب قد صرح في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، الخميس الماضي، قائلا: "إذا أحصيتم الأصوات الشرعية فقط سأكون الفائز بسهولة"، متهماً الديمقراطيين بـ"محاولة سرقة الانتخابات".

في المقابل، يدعم أعضاء كبار في الحزب الجمهوري مزاعم ترامب، بما فيهم زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، كيفن ماكارثي، الذي قال بدوره لقناة "فوكس نيوز إن "الرئيس ترامب ربح الانتخابات. لذا، كل من يستمعون، لا تبقوا هادئين".

ويوافق نحو 30 % من الجمهوريين على مزاعم ترامب بأنه قد فاز بالانتخابات، رغم أن معظم الأمريكيين، من كلا الحزبين، لا يصدقون ذلك، وفقا لاستطلاع أعدته كل من "رويترز" و مركز "إيبسوس ستات"، لدراسات الرأي العام، الخميس الماضي.

وتسعى اللجنة الجمهورية الوطنية لجمع 60 مليون دولار على الأقل، للمساعدة بتمويل معارك ترامب القانونية، بحسب مصادر لـ"رويترز".

وقال مصدران أخران إن الحملة تسعى لجمع ما يصل إلى 100 مليون دولار، في إشارة إلى حجم الصراع القانوني الذي تتوقع الحملة خوضه.

وجاهدت حملة ترامب للإبقاء على فرص الرئيس في الفوز، فطالبت بإعادة فرز الأصوات في ويسكونسن ورفعت دعاوى قضائية في ميشيجان وبنسلفانيا لوقف فرز الأصوات، فيما وصفت جوسلين بنسون سكرتيرة ولاية ميشيجان الدعوى القضائية التي أقامتها حملة ترامب على الولاية بأنها "تافهة".

ورفعت الحملة كذلك دعوى في جورجيا للمطالبة بأن تفصل مقاطعة تشاثام التي تضم مدينة سافانا، الأصوات التي وصلت متأخرة لضمان عدم فرزها.