نيجيريا تعتزم بناء 10 مطارات جديدة لإنعاش قطاع الطيران المدني

أعلنت حكومة نيجيريا عزمها بناء 10 مطارات جديدة في عدد من ولايات البلاد في إطار خطة قومية استراتيجية تستهدف مضاعفة عدد المطارات من 31 مطارا إلى 62 بحلول عام 2023.

وقال هادي سيريكا وزير الطيران النيجيري، خلال مداخلة أمام البرلمان لتقديم إيضاحات بشأن ميزانية وزراته المقترحة للعام 2021 والتي تقدر بـ89.97 مليار نيرة نيجيرية (236 مليون دولار أمريكي)، إن وزارته لديها خطة جديدة "تستهدف تحفيز الطيران المدني وتحسين أداء قطاع الطيران النيجيري الذي كان محورا للعديد من محاولات إعادة الهيكلة على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأشار الوزير النيجيري إلى أنه "سيجري وضع بنى تحتية لمطارات جديدة في العديد من ولايات البلاد ومنها أنامبرا وبينو وايكيتي ونزاراوا وايبنوي وجومبي، بينما سيجري تحديث المطارات الموجودة بالفعل في ولايات كيبي واسيوبي ودوتسي"، وأكد أن "هذه الاستراتيجية تأتي في إطار خطة إنعاش لقطاع الطيران النيجيري وضعتها إدارة الرئيس محمد بخاري منذ عام 2015".

وأوضح "منذ عام 2015 وحتى يومنا هذا شهدنا ارتفاعا مطردا لنمو قطاع الطيران المدني حيث زاد عدد المطارات.. وحتى الآن بات لدينا 7 مطارات أضيفت للخريطة بعضها جرى الانتهاء منه فعليا والبعض الآخر قيد الإنشاء".

وشدد الوزير على أن إطلاق الناقل الجوي الوطني "نيجيريا إير" سيكون الأولوية لسلطات بلاده خلال العام المقبل، مضيفا أنه لن يغادر "هذه الحكومة قبل تشغيل هذه الشركة"، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.