لجان السيدة زينب تفتح أبوابها أمام الناخبين بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب

فتح 14 مقرا انتخابيا تمثل 28 لجنة فرعية بدائرة السيدة زينب أبوابها أمام الناخبين، في أول أيام الاقتراع داخل محافظة القاهرة ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، ومن بين تلك المقار مدرسة المبتديان، والسيدة زينب الابتدائية الجديدة، والمدرسة السنية الحديثة.

واستقبلت المقار الانتخابية، المواطنين، في الدقائق الأولى من فتح الأبواب، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل أفراد الشرطة المكلفين بتأمين العملية الانتخابية خلال يومين.

وشهد محيط اللجان تواجد الحواجز الحديدية؛ لمنع تكدس المركبات التي تحمل الناخبين، بجانب التشديد على ارتداء الكمامات من قبل الأمن قبل الدخول إلى اللجان، فضلا على وضع بوابات تعقيم إلكترونية أمام كل لجنة لمرور الناخبين عليها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس حي السيدة زينب، الدكتور مهران عبداللطيف، إنه تم الانتهاء من كل أعمال الإنارة والنظافة والتعقيم للمقار أول أمس؛ استعدادا للعملية الانتخابية.

وأضاف مهران، لـ"الشروق"، أنه تم أيضا الانتهاء من نظافة وتعقيم اللجنة العامة التي تقع بشارع عبدالمجيد اللبان بمركز شباب السيدة زينب.

يذكر أن السيدة زينب والدرب الأحمر دائرة انتخابية رقم 14 يتنافس فيها 9 مرشحين على مقعد واحد.