 محكمة تؤكد فوز كوندي بولاية ثالثة كرئيس لغينيا - بوابة الشروق
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محكمة تؤكد فوز كوندي بولاية ثالثة كرئيس لغينيا

ألفا كوندي
ألفا كوندي
د ب أ
نشر في: السبت 7 نوفمبر 2020 - 5:07 م | آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2020 - 5:07 م

أيد القضاة في غينيا الواقعة في غرب أفريقيا ، اليوم السبت ، نتيجة الانتخابات التي شهدت فوز الرئيس الحالي ألفا كوندي يفترة ولاية أخرى.

وأعلن أحد القضاة فوز كوندي بنسبة 55ر59 في المئة في انتخابات الشهر الماضي. وطعن منافسه زعيم المعارضة سيلو دالين ديالو على النتيجة ، زاعما أنه تم التلاعب ببطاقات الاقتراع. وقال ديالو (68 عاما) إن فوز كوندي غير دستوري.

وفاز كوند 82 عاما بولايته الثالثة. وكان قد دعا في مارس إلى إجراء استفتاء لتعديل قوانين البلاد التي تحدد ولاية الرئيس بفترتين.

ويواجه كوندي اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عقد في السلطة، حيث أدت محاولته للفوز بولاية ثالثة إلى مخاوف من أنه قد لا يتخلي عن السلطة على الإطلاق.


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