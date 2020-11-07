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قال المستشار محمد صلاح، رئيس اللجنة الفرعية رقم 1، بمدرسة عمرو بن العاص إن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم ولا يوجد أي معوقات خلال المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2020.

وتابع في تصريحات خاصة لـ الشروق"، أن هناك إقبال وحرص من المواطنين خلال للادلاء باصواتهم من كافة الاعمار.

وتابع أن اليوم تم فتح اللجان بالكامل في مواعيدها داخل المدرسة ولم نصادف حتي الآن أي مشاكل، وجاري التنسيق طوال الوقت منذ بدء العملية الانتخابية وحتي هذه اللحظة لم يتبادر لنا أي عوائق والأمور تسير بشكل جيد.

وفتحت اللجان الانتخابية فى 30 مدرسة أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب 2020 بمدينة السلام وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وتجرى الانتخابات بمدينة السلام فى 30 مدرسة التى تضم علي 66 لجنة فرعية ويبلغ عدد الأصوات بالدائرة 400 ألف صوت انتخابي، ويتنافس 17 مرشح داخل الدائرة.

وشددت قوات الأمن المتواجدة بمحيط لجان التصويت على الناخبين بضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وطالبت قوات الشرطة كل ناخب يرغب في الإدلاء بصوته، ارتداء الكمامة الطبية، وفي حال عدم امتلاكه لكمامة يوفر له أفراد الشرطة الكمامة.

وشهد محيط اللجان انتشار لمندوبي المرشحين ومتواجدين أمام اللجان لمساعدة الناخبين في معرفة مقار التصويت الخاصة بهم، فضلا عن توزيع الكمامات عليهم.