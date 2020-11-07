الكاتدرائية المرقسية تعرض فيلما وثائقيا عن مسار العائلة المقدسة بمصر

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تعرض الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بعد قليل، الفيلم الوثائقي "مسار العائلة المقدسة"، وهو العرض الذي سيشهده بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية.

وسيحضر العرض، عدد من المسئولين وسفراء عدة دول، وعدد من أعضاء المجمع المقدس من أحبار الكنيسة، وكهنة مطرانيات والإيبارشيات التي يشملها مسار العائلة المقدسة.

وسيتم إطلاق كتاب يحمل نفس الاسم وهو "مسار العائلة المقدسة في مصر"، وكلاهما الفيلم والكتاب من إنتاج دير الشهيد مارجرجس للراهبات بمصر القديمة.

والكتاب مترجم إلى 6 لغات هي "الإنجليزية والايطالية والفرنسية والروسية والألمانية والإسبانية"، كما تم عمل دوبلاج للفيلم باللغات ذاتها.

ويشمل المسار، كل مناطق العائلة المقدسة من سيناء إلى الصعيد في أسيوط، وهي 25 محطة، حيث عاشت العائلة في مصر 3 سنوات ونصف.