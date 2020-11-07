صلاح: أنا أحد قادة المنتخب «الشارة هتشيلني الليلة أكتر»

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لأول مرة عن ترشيحه لارتداء شارة منتخب مصر في ظل الجدل المثار حول هذا الملف طوال الأشهر الأخيرة.

قال صلاح في حوار مع شبكة بي إن سبورتس بلهجة ضاحكة "لا أريد الدخول في مشاكل، أنا بالفعل أحد قادة المنتخب، ولكن لا أعرف ترتيبي".

وأضاف مازحا "شارة المنتخب هتشيلني الليلة أكتر".

وتابع "أنضم للمنتخب مع عبد الله السعيد وأحمد فتحي منذ بلوغي 19 عاما، ولا يحق لي الحديث معهم عن الشارة، لا أريد التسبب في مشاكل، فأنا الآن ضمن قادة المنتخب".

وواصل صلاح في سياق آخر "لقد تغيرت كثيرا، أصبحت أكثر نضجا على المستوى الإنساني أو الراضي، بعدما لعبت في أندية روما وفيرونتينا وتشيلسي وليفربول".

وتطرق هداف الدوري الإنجليزي للحديث عن واقعة دفاعه عن رجل إنجليزي تعرض للتنمر بإحدى محطات الوقود، قائلا "لم أكن أحب أن ينشر الفيديو وفوجئت بانتشاره عبر المواقع، أفضل ألا يعرف الناس ما أفعله".

واستطرد "ما فعلته أراه ضمن دوري في إحداث التغيير للأفضل في مجتمعنا أو أي مجتمع، لأن البعض يغضب أحيانا حين أتحدث عن مجتمعنا فقط، حتى لو كان التغيير صغيرا".

وانتقل أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عام 2018 للإشادة بفريقه وزملائه قائلا "ردة فعلنا كانت قوية بعد الخسارة أمام أستون فيلا.. خسارة بطل إنجلترا بسبعة أهداف لا تعد أمرا سهلا، وكنا أمام أمرين إما الاستسلام أو رد الفعل، ونجحنا في تحسين النتائج".

وأكد "لقد تحدثت مع تريزيجيه وأحمد المحمدي بعد المباراة، وكانا في غاية السعادة، أتحدث مع تريزيجيه يوميا تقريبا".

وأردف "إصابة فيرجيل فان دايك صعبة طبعا، لأنه ركيزة أساسية منذ قدومه، والحمد لله أن اللاعبين الصغار الذين شاركوا أدوا بشكل جيد، ويريدون التطور، ونتحدث معهم دائما لتشجيعهم، وحتى مع إصابة فابينيو الذي لعب مكان فان دايك كنا نفوز في غيابهما، وهذا هام جدا بالنسبة للفريق".

وتحدث أيضا محمد صلاح عن الوافد الجديد ديوجو جوتا، قائلا "منذ قدومه يقدم أداء جيد وسجل عددا جيدا من الأهداف، وساعدنا طبعا".

وتابع "لا أحتسب عدد الأهداف التي سجلتها مع ماني وفيرمينو، نسجل العديد من الأهداف على مدار 4 أعوام، أحيانا نكون جيدين وأحيانا نكون سيئين، لكن الأهم أننا نفوز ونساعد بعضنا".

وشدد محمد صلاح "لست المدير الفني لأحدد من يلعب أساسيا بين فيرمينو وجوتا، ولكن من الظلم التحدث عن فيرمينو بشكل سيء بعد ما قدمه للفريق منذ 5 سنوات حتى لو تراجعت نسبة أهدافه مؤخرا، لكنه يساعدنا كثيرا في الملعب".

وأتم صلاح تصريحاته "ليفربول سيكون بطل الدوري الإنجليزي، بعض الفرق بدأت الموسم بشكل جيد لكنهم لن يستمروا طويلا في المنافسة مثل أستون فيلا وإيفرتون".