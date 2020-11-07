وزير السياحة يفتتح أعمال ترميم قرية شالي الأثرية

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، قرية شالي الأثرية التابعة لمنطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي في واحة سيوة، بعد الانتهاء من مشروع الترميم الشامل.

وشملت أعمال الترميم السور القديم والحوائط واسترجاع الطابع المعماري الخاص بالقرية.

وقال محمد متولي، مدير عام الآثار بالإسكندرية، إنه تم اخضاع القرية بالقرار الوزاري رقم 221 الصادر في 25 فبراير 2008، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وأن الهدف من الترميم إعادة القرية إلى شكلها وطابعها الأثري العتيق، متمنيًا أن تكون القرية مقصدًا سياحيًا للتعريف بأنماط حياة القدماء من المصريين.