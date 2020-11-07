محافظ المنوفية يتفقد لجان انتخابات النواب بشبين الكوم

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من اللجان الانتخابية بمدينة شبين الكوم فى إطار متابعة انتظام سير العملية الانتخابية لمجلس النواب 2020 والتى انطلقت اليوم وتستمر لمدة يومين.



وتابع المحافظ سير العملية الإنتخابية بمدرسة المساعى المشكورة الإعدادية القديمة بنات ومدرسة عبدالمنعم رياض الثانوية بنين والمدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية بنات وذلك للوقوف على الحالة العامة للجان وتذليل كافة العقبات أمام الناخبين.



وحرص المحافظ على متابعة عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم فى الإنتخابات والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والالتزام بالمسافات البينية حفاظاً على صحة وسلامة الناخبين، مشيداً بوعى شعب المنوفية وحرصهم على مشاركتهم فى الإنتخابات وممارسة حقوقهم السياسية كون المحافظة تتمتع بأعلى نسبة تعليم.

وشدد محافظ المنوفية - خلال الجولة - على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميدانى خلال فترة الانتخابات ومتابعة الأوضاع العامة للجان وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية وظهور المحافظة بالشكل اللائق بها.



وأكد استمرار متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين، مشيراً إلى أن اللجان الإنتخابية بنطاق المحافظة قد استقبلت صباح اليوم مليونين و698 ألف و758 ناخبا وناخبة في 512 مقراً إنتخابياً بإجمالى 926 لجنة فرعية.