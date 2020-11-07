ألمانيا تسجل مستوى قياسيا في عدد إصابات كورونا اليومية بأكثر من 23 ألف حالة

سجلت ألمانيا مجددا مستوى قياسيا في عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، اليوم السبت، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 23 ألفا و399 حالة إصابة جديدة بالفيروس في غضون يوم واحد.

وكان المعهد سجل أمس الجمعة 21 ألفا و506 إصابات، ليتخطى عدد الإصابات اليومية بذلك 20 ألف مصاب لأول مرة منذ بدء الجائحة في ألمانيا.

وسجلت ألمانيا مستويات قياسية من عدد الإصابات الجديدة في أيام السبت على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، بواقع 19 ألفا و59 حالة في 31 أكتوبر، و14 الفا و714 حالة في 24 أكتوبر، و7 آلاف و830 حالة في 17 أكتوبر.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 11 ألفا و22 حالة وفاة، بزيادة قدرها 130 حالة مقارنة بأمس الجمعة. وتخطت حالات الوفاة الناجمة عن الجائحة المئة حالة خلال الأيام الماضية (166 حالة في 6 نوفمبر، و116 في يوم 5، و151 في يوم 4، و131 في يوم 3). وكان أعلى عدد يومي للوفيات سجلته ألمانيا منذ بدء الجائحة 315 وفاة في منتصف أبريل الماضي.

وحتى لو توقف عدد الإصابات الجديدة في المستقبل القريب عن الارتفاع، فلا يزال من الممكن توقع ارتفاع معدلات الوفيات، والتي تحدث بسبب مسار المرض، وغالبا بعد أسابيع من الإصابة. وبالتالي فإن عدد الإصابات له تأثير متأخر على عدد الوفيات.

ولا يلوح في الأفق حاليا انعكاس واضح في الاتجاه المتزايد المستمر حتى الآن لعدد الإصابات الجديدة. وبحسب بيانات "روبرت كوخ" أمس الجمعة، سيستغرق الأمر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حتى يظهر تأثير الإغلاق الجزئي، الذي بدأ منذ يوم الاثنين الماضي.

ووفقا لتقرير المعهد أمس الجمعة، بلغ معدل الاستنساخ 0.99، فيما كان يبلغ أول أمس الخميس 0.93، ويعني ذلك أن كل عشرة مصابين يمكنهم نقل العدوى إلى نحو 10 أشخاص آخرين.

وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بحلول الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت بتوقيت مدينة فرانكفورت إلى 641 ألفا و499 حالة، استنادا إلى بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة أنباء (بلومبرج).

ووفقا لهذه البيانات، فقد وصل عدد وفيات كورونا في ألمانيا إلى 11 ألفا و153 حالة، فيما وصل عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 إلى 405 آلاف و510 أشخاص.

تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى قرابة 40 أسبوعا على إعلان أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.