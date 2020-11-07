مصر للطيران تسير 57 رحلة داخلية وخارجية اليوم

تسير مصر للطيران اليوم السبت، 57 رحلة جوية إلى كل من "بغداد، أكرا، تونس،لاجوس، أبوجا، لندن، نيويورك، باريس، مدريد، موسكو، البحرين، المدينة المنورة، جينيف، بروكسل، أمستردام، كوبنهاجن، ميونخ، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، أثينا، عنتيبي، الشارقة، أديس أبابا، ورحلتين إلى كل من الرياض، بيروت، الدمام، أبوظبي، دبي، إسطنبول، الخرطوم"، وثلاث رحلات جوية إلي جدة.

كما تسير الشركة 11 رحلة داخلية إلى كل من شرم "الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6500 راكب.

كما تسير مصر للطيران غدًا الأحد، 42 رحلة جوية إلى كل من "بغداد، الرياض، بيروت، أربيل، ندچمينا، ابوچا، لاجوس، لندن، الدمام، باريس، إسطنبول، أمستردام، دبي، أبوظبي، روما، فرانكفورت، ميلانو، جدة، الخرطوم، المدينة المنورة، عمان، الشارقة، القصيم، عنتيبي، أديس أبابا"، و7 رحلات داخلية إلى كل من "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم"، و3 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4200 راكب.