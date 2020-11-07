كشف نادر شوقي، الوكيل السابق لأعمال رمضان صبحي كواليس من تفاوض النادي الأهلي مع هدرسفيلد الإنجليزي، قبل أن يقرر اللاعب فجأة الانتقال إلى بيراميدز.

صرح نادر شوقي خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس "في البداية، ما قاله رمضان صبحي بشأن عدم جدية مسؤولي الأهلي لضمه أو تقصيري بشأن عدم جلب عروض احتراف أوروبية، أمر عاري تماما من الصحة، من حق اللاعب الانتقال إلى أي ناد وفقا لتفكيره وطموحه لكن دون تبرير ذلك بتعليق الخطوة على أشخاص آخرين".

وأكد "لقد فعل مسؤولو الأهلي كل ما في وسعهم لضم رمضان صبحي، في البداية لم تكن هناك نية للشراء بعد تألق اللاعب في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة العام الماضي، مما دفع إدارة هدرسفيلد للمطالبة بـ7 مليون إسترليني لبيعه".

وأشار "الأهلي استفسر من رمضان صبحي عن رغبته في مارس الماضي، وأكد أنه يسعى للاحتراف الأوروبي أو البقاء في الأهلي.. وبعد أزمة كورونا، أرسل الأهلي خطابا رسميا في 25 أبريل يطلب فيه مد إعارة رمضان لنهاية الموسم، وقد رحب النادي الإنجليزي مبدئيا بخطاب في 15 مايو بشرط تحديد موعد انطلاق ونهاية الدوري في مصر مع انتظار مصير بطولات الدوري في إنجلترا".

ولفت "تعقدت المفاوضات نسبيا في أواخر يونيو وأوائل يوليو مع إعلان الفيفا لاشتراطات عقود اللاعبين مع وباء كورونا".

وأوضح "بدأ الأهلي عرضه المالي لشراء رمضان صبحي مقابل 2.5 مليون إسترليني ثم ارتفع العرض إلى 3 ملايين و250 ألف إسترليني، لكن رئيس نادي هدرسفيلد رفض بيع رمضان لوصول عرض من الزمالك قيمته 3.6 مليون إسترليني، لم يكن محاولة جدية بل رفع السعر فقط.. بينما أبلغني المدير الرياضي للنادي الإنجليزي بوجود ناد مصري آخر يريد شراء رمضان".

وكشف نادر شوقي أيضا خلال استضافته عن نجاحه في الحصول على عرض من نادي باشاك شهير لضم رمضان صبحي مقابل 1.7 مليون يورو مع راتب سنوي لرمضان صبحي قيمته 1.5 مليون يورو شاملة الحوافز المالية، لكن رمضان رفض العرض".

وشدد "لقد عرضت رمضان صبحي على ما يقرب من 32 ناديا في أوروبا مثل بنفيكا وبورتو ودورتموند وشالكة، لم أترك ناديا بارزا في الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدرجة الأولى، إلا وعرضت عليهم اسم رمضان صبحي".

ونوه أيضا "لقد عرضت اسم رمضان صبحي على نادي ألميريا الإسباني، إلا أن مالكه تركي آل الشيخ رفض مراعاة للنادي الأهلي.. هذا يعني أنه لم تكن لدي مشكلة في التفاوض مع بيراميدز حول شراء رمضان صبحي، لكن بشرط أن يكون اللاعب واضحا معي منذ البداية".

في المقابل يرى نادر شوقي أن موكله السابق أحمد فتحي تعامل بذكاء شديد في انتقاله من الأهلي لبيراميدز، متما حديثه "أحمد فتحي لديه عذر، وهو عامل السن، اعتراضي الوحيد على طريقة خروجه، حيث كان يمكن إعلانه في يناير أو فبراير، خاصة أنه كانت هناك مفاوضات في بداية الموسم تم الاتفاق خلالها بين الناديين على انتقال فتحي إلى بيراميدز في يناير مقابل 15 مليون جنيه".