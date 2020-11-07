أمير الكويت يبعث برقية تهنئة لبايدن وهاريس

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تهنئة إلى الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، عبر فيها عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاه إياها الشعب الأمريكي.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مساء السبت، هنأ الصباح، كاملا هاريس بمنصبها كنائية للرئيس المنتخب، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والراسخة التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الصديقة.

وأعرب أمير الكويت عن التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات والارتقاء به إلى آفاق أرحب؛ خدمة لمصلحتهما في ظل علاقة الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، متمنيا لبايدن موفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وبعث ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تهنئة إلى الرئيس جو بایدن، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الثقة التي أولاه إياها الشعب الأمريكي، كما هنأ کاملا هاريس بمنصبها كنائبة للرئيس المنتخب متمنيا لها موفور الصحة والعافية.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح ببرقية تهنئة مماثلة.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

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