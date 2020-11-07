القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو لن يقدم التهنئة لبايدن

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أفادت القناة «12 الإسرائيلية»، مساء السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نيامين نتنياهو، لن يقدم التهنئة للمرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز بالانتخابات الأمريكية.

وأضافت القناة العبرية أن نتنياهو، سيتريث حتى يتم الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

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