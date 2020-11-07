وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في انتخابات النواب

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب اليوم السبت تأتي انطلاقا من الواجب والمسئولية الوطنية، وهو الأمر الذي من شأنه تدعيم القاعدة الديمقراطية، وتعزيز وإثراء الحياة النيابية والسياسية في مصر، على النحو الذى يُسهم في تطوير البنية التشريعية، بما يتسق مع الجهود التى تبذلها القيادة السياسية الحكيمة لاستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة.



جاء ذلك خلال الإدلاء بصوته اليوم في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، في لجنته بمدرسة طبري منطقة الفيلات بجوار الجامعة الفرنسية بالشروق بمحافظة القاهرة، إحدي محافظات المرحلة الثانية للانتخابات والتي تضم 13 محافظة، وتقام على مدار اليوم وغد.



ودعا صبحي، جموع الشعب المصري وخاصة الشباب للمشاركة الفاعلة فى الانتخابات البرلمانية، فى ظل المناخ الديمقراطى الذى تتمتع به مصر، والذى يُجَّسد نموذجًا حضاريًا للديمقراطية باختيار من يمثلهم بإرادة حرة في مجلس النواب، ويُعَّبرون عن وعيهم الكامل بأهمية أداء واجبهم الوطنى، مشيداً بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لتأمين الناخبين والحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعي، وعدم تكدس الناخبين خارج اللجان الانتخابية.



وتنطلق عملية التصويت بالداخل اليوم وغدا، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل، وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".