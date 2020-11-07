نقل 1000 مصاب بكورونا بين مستشفيات بلجيكا لتخفيف الأعباء

أعلنت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا)، اليوم السبت، أنه تم نقل نحو ألف حالة إصابة بفيروس كورونا من مستشفى إلى آخر منذ بداية أكتوبر الماضي في إطار جهود لتقاسم الأعباء.

وتبذل السلطات البلجيكية قصارى جهدها من أجل السيطرة على معدل إصابات كورونا، حيث بلغ متوسطها اليومى نحو 12 ألف حالة تقريبا، وهو أعلى معدل إصابات فى أوروبا، ويبلغ عدد سكان بلجيكا 11.5 مليون نسمة.

وذكرت وكالة "بلجا" إنه منذ الأول من أكتوبر الماضي، تم نقل 1945 مصابا بكورونا إلى مستشفيات أخرى عبر البلاد لتوفير أماكن بالمستشفيات التي وصلت إلى ذروة سعتها.

ووفق بلجا، فإن 24 مصابا بكورونا، من بين معظم من تم نقلهم داخل بلجيكا، تم إرسالهم إلى ألمانيا.