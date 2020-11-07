علقت الفنانة بسمة، على إصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي، «أنا بلوم نفسي على لحظات أهملت فيها لبس الكمامة»، متابعة «أنا اللي أتلام على دا، ومفيش حد هيجي يلبسني الكمامة».

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، إنها خالطت إحدى المصابات بفيروس كورونا، لهذا خضعت لكشف PCR، وكانت النتيجة إيجابية، مضيفةً أنها بلغت جميع المخالطين بحالتها، لمسؤوليتها تجاههم.

وأضافت أنه كان هناك تشديد على الإجراءات الاحترازية، وتنبه لإرتداء الكمامات، قائلةً «لو إحنا أهملنا في دا، فاللوم يقع علينا» وأنه يجب الحرص على الوقاية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وتابعت أنها تعاني من أعراض خفيفة، كالإجهاد البدني، وفقدان حاسة الشم.

وأعلن عدد من الفنانين إصابتهم بكورونا، منهم: زينب غريب، بسمة، وسارة عبدالرحمن، إضافة إلى مصممة الأزياء ريم العدل، والمطرب ويجز، في حين أجرى آخرون مسحات لكنها ظهرت سلبية، مثل يسرا وهند عبدالحليم، وكذا المخرج أمير رمسيس، وكمال زادة رئيس القطاع المالي للمهرجان، بينما نفى أحمد داوود إصابته وزوجته.

