استمرار التحقيقات مع متطرف موقوف في ألمانيا

تواصل الشرطة الألمانية تحقيقاتها مع أحد أتباع تيارات الإسلام السياسي في ألمانيا، الذي تم توقيفه منذ أمس الجمعة في منطقة لونبورج الألمانية.

وبحسب بيانات الشرطة، اليوم السبت، هناك مؤشرات جادة على "جرائم خطيرة وشيكة". ولم يتضح ما إذا كان المشتبه به رجلاً أم امرأة. ولم يرغب المتحدث باسم قسم شرطة "لونبورج" تقديم أي معلومات أخرى حول عمر المشتبه به أو تحديد طبيعة الاشتباه ضده.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه من المحتمل احتجاز الشخص لمدة تصل إلى 14 يوما لدرء الخطر، مضيفاً أن المشتبه به ليس له علاقة بالهجوم الإرهابي في فيينا وفقا للوضع الحالي، بحسب الوكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن هذا الشخص خطط لشن هجمات على ضباط شرطة، والتي صنفتها السلطات على أنها خطط جادة.

وعقب الهجوم في النمسا، فتش المحققون منازل أربعة أفراد في ألمانيا أمس الجمعة. ولا تعتبرهم السلطات مشتبهين في التورط بالهجوم، لكنها تشتبه في وجود صلات لهم مباشرة وغير مباشرة بالجاني النمساوي. كما شنت الشرطة حملة تفتيش أيضا على سلفي مشتبه به في بريمن في إطار هذه التحقيقات.