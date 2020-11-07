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رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإقرار بهزيمته في الانتخابات، بعد أن توقعت وسائل إعلام أمريكية فوز منافسه جو بايدن.

وقال ترامب إن الانتخابات لم تنته بعد، متعهدا بالمضي قدما في الإجراءات القانونية.