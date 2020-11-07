 لم تنته بعد.. ترامب يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات الأمريكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لم تنته بعد.. ترامب يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات الأمريكية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن - د ب أ
نشر في: السبت 7 نوفمبر 2020 - 9:35 م | آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2020 - 9:35 م

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإقرار بهزيمته في الانتخابات، بعد أن توقعت وسائل إعلام أمريكية فوز منافسه جو بايدن.

وقال ترامب إن الانتخابات لم تنته بعد، متعهدا بالمضي قدما في الإجراءات القانونية.


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