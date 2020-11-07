ضبط 169 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 77 ألف حكم خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 169 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 77 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام ، خلال 24 ساعة عن ضبط 169 قطعة سلاح ناري بحوزة 132 متهمًا شملت المضبوطات "رشاش، 11بندقية آلية، بندقية رصاص، و21 بندقية خرطوش، و26 طبنجة، و119 فردًا محليًا، 1385طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة، و199قطعة سلاح أبيض".

ونفذت الحملات 77 ألف حكم قضائي متنوع بإجمالي 6284 متهماً محكوماً عليه، وضبطت " 3 تشكيلات عصابية ضموا 9 متهمين ارتكبوا 16 حادثًا متنوعًا، و229 قضية مخدرات بحوزة 252 متهمًا ضُبط خلالها 44 كيلو مخدرات، و67 ألف قرص مخدر، و38 متهمًا ومراقبًا هاربًا، 30 متهمًا بالبلطجة، 196 دراجة نارية مخالفة، 4 آلاف مخالفة مرورية ".

ونجحت الحملات في إعادة11 دراجة نارية مُبلغ بسرقتها، وفحص 58 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات تبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.