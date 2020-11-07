رئيس وزراء الجزائر: لن نتسامح مع أعداء الحياة والمتربصين بالوطن

توعد رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، اليوم السبت، بعدم التسامح مع من سماهم "أعداء الحياة" إذا ثبت تورطهم في الحرائق التي اندلعت في وقت متزامن بعدة غابات بمناطق متفرقة في الجزائر.

وقال جراد، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم، في أول رد رسمي على هذه الحرائق، إن "الغابات رأسمال اقتصادي وبيئي للجزائريين كافة، لن نرضى بالتفريط فيه، سنواجه الحرائق الطبيعية بالتشجير، وكل شجرة ضاعت سنعوضها".

وأضاف أن التحقيقات إذا أثبتت أن هذه الحرائق مدبرة ومقصودة فلن يتم التسامح مع أعداء الحياة والمتربصين بالوطن.

وكان الدفاع المدني في الجزائر أعلن عن وفاة شخصين اثنين وإصابة عشرات بالاختناق جراء حرائق شهدتها البلاد ليلة الجمعة/ السبت.

وقال العقيد بوعلام بوغلاف المدير العام لجهاز الدفاع المدني ،في تصريح للتلفزيون الرسمي اليوم، إن مختلف وحدات الدفاع المدني المنتشرة في المناطق التي مستها الحرائق تعمل كل ما في وسعها لحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وكشف بوغلاف عن أن 20 حريقا اندلع منذ أمس الجمعة حتى صباح اليوم في 10 ولايات (محافظات)، مشيرا إلى أن بعض الوحدات وجدت صعوبات في اخماد الحرائق بسبب الرياح القوية.

ونشبت الحرائق في ولايات تيبازة، والشلف، ووهران، والبليدة، وتيزي وزو، وبجاية، وبومرداس، ومستغانم، والمدية وسيدي بلعباس ما تسبب في اتلاف عشرات الهكتارات من المساحات الغابية والأحراش والمحاصيل الزراعية وضياع ممتلكات لمواطنين.