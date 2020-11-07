قادة العالم يهنئون بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية

توالت تهنئة زعماء وقادة العالم، للمرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، بفوزه في سباق الرئاسة الأمريكية.

وقال رئيس وزراء ايرلندا، مايكل مارتن - في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت -"أود أن أهنئ الرئيس الجديد المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، لقد كان بايدن صديقا حقيقيا لهذه الأمة طوال حياته وأتطلع إلى العمل معه في السنوات القادمة. كما أتطلع إلى الترحيب به في الوطن عندما تسمح الظروف بذلك".

كما هنأت وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مساء اليوم السبت، جو بايدن بفوزه ، قائلة - في تغريدة عبر "تويتر" - "من الجيد أن هناك أرقاما واضحة أخيرا"، مضيفا : "نحن نتطلع إلى العمل مع الحكومة الأمريكية القادمة ونريد أن نستثمر في تعاوننا من أجل بداية جديدة عبر الأطلسي".

جدير بالذكر أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية أظهرت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بسباق الرئاسة بعد فوزه بولاية بنسلفانيا، التي تمتلك 20 مقعدا في المجمع الانتخابي، ليصل بذلك عدد مقاعد بايدن في المجمع الانتخابي 273 مقعدا مقابل، 213 مقعدا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

بدوره، هنأ وزير خارجية ايرلندا، سيمون كوفيني، بايدن على أنه أصبح الرئيس ال 46 المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، واعرب عن تطلع بلاده إلى العمل مع إدارته للحفاظ على العلاقات الأيرلندية الأمريكية وتعزيزها.

من جانبها، هنأت عمدة العاصمة الفرنسية باريس، آن هيدالجو، بايدن، وكتبت في تغريدة نشرتها على موقع "تويتر": "تهانينا لجو بايدن وكامالا هاريس على انتخابهم! بينما نحن على وشك الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لاتفاقية باريس، فإن هذا الانتصار يرمز إلى حاجتنا للعمل معا أكثر من أي وقت مضى، في ضوء حالة الطوارئ المناخية".

بدوره، هنّأ رئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا، جو بايدن على تحقيقه الفوز في الانتخابات الأمريكية.

وقال منانجاجوا - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - "بالنيابة عن جميع مواطني زيمبابوي، أهنئ الرئيس المنتخب جو بايدن على فوزه في الانتخابات"، مضيفاً أن "زيمبابوي تتمنى لكم كل النجاحات في قيادة الشعب الأمريكي" وأن يتطلع للعمل مع الإدارة الجديدة لزيادة التعاون بين البلدين.

وهنأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن على فوزه.

وكتبت بيلوسي - في تغريدة اليوم - "أهنئ جو بايدن على انتصاره لروح بلدنا، وأهنئ كمالا هاريس على صناعتها للتاريخ. إنه وقت التعافي ووقت النمو معا".

وقالت، في بيان أصدرته بهذه المناسبة: "اليوم يمثل بزوغ فجر جديد من الأمل لأمريكا، 75 مليون أمريكي حطموا الرقم القياسي وأدلوا بأصواتهم لانتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، وهو نصر تاريخي منح الديمقراطيين تفويضا بالعمل".

كما هنأ رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، جو بايدن وكمالا هاريس على انتخابهما كرئيس ونائب رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، وقال رئيس الوزراء الكندي "تتمتع كندا والولايات المتحدة بعلاقة غير عادية - علاقة فريدة على الساحة العالمية. إن جغرافيتنا المشتركة ومصالحنا المشتركة واتصالاتنا الشخصية العميقة وعلاقاتنا الاقتصادية القوية تجعلنا أصدقاء وشركاء وحلفاء مقربين".



وأعلنت شبكات إخبارية أمريكية كبرى - من بينها شبكة (سي.إن.إن.) - فوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة. كما أعلن مركز إديسون للأبحاث إن بايدن فاز بالانتخابات.



وأضاف رئيس وزراء كندا - في بيان - "سنواصل البناء على هذا الأساس مع استمرارنا في الحفاظ على سلامة وصحة شعبنا من آثار جائحة كوفيد-19 العالمي، والعمل على تعزيز السلام والاندماج والازدهار الاقتصادي والعمل المناخي في جميع أنحاء العالم".



وأعرب ترودو عن تطلعه إلى العمل مع بايدن، وهاريس، والإدارة الأمريكية، والكونجرس.



من جانبه، هنأ عمدة العاصمة البريطانيا لندن، صادق خان، جو بايدن وكمالا هاريس، واصفا فوزهما بالمستحق، وأكد تطلع لندن إلى العمل مع الإدارة الأمريكية الجديد قائلا " لقد حان الوقت للعودة إلى بناء الجسور وليس الجدران".



بدورها، غردت رئيس وزراء اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، قائلة "أهنأ الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كمالا هاريس التي صنعت التاريخ كونها أول أمرأة تدخل البيت الأبيض، وأمرأة سمراء ايضا. هذه لحظة كبيرة وخاصة".



كما هنأ راؤول غاندي، العضو البارز بحزب المؤتمر القومي الهندي، المرشح الديمقراطي بايدن على فوزه ، وكتب غاندي - في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم - "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن. أنا واثق من أنه سيوحد أمريكا".

وكانت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية أظهرت فوز بايدن بسباق الرئاسة بعد فوزه بولاية بنسلفانيا التي تمتلك 20 مقعدا في المجمع الإنتخابي، ليصل بذلك عدد مقاعد بايدن في المجمع الانتخابي 273 مقعدا، في مقابل 213 مقعدا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.