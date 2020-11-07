محافظ الأقصر يفتتح أول مدرسة لغات متميزة متكاملة

افتتح المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مدرسة اللغات المتميزة المتكاملة بمدينة طيبة الجديدة، برفقة المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، وعبد اللطيف عمران وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشاد ألهم بالجهود المبذولة لإنشاء المدرسة، مطالباً أعضاء هيئة التدريس بالحفاظ عليها، وتطبيق أعلى معايير الجودة في طرق التدريس والتعليم، موصياً بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الجميع ووقايتهم من فيروس كورونا.

ومن ناحيته، قال عبد اللطيف عمران إن المدرسة أُنِشئت لتكون أول مدرسة حكومية متميزة متكاملة للغات بالمحافظة، في المستويات التعليمية الأساسي والإعدادي والثانوي، وتبلغ مساحتها الكلية 10 آلاف و526 مترًا، منها 315 مترًا للمباني وبقية المساحات خصصت للملاعب وحدائق الأنشطة ومساحات خضراء بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليون جنيه، بتمويل من جهاز مدينة طيبة الجديدة.

وتتكون المدرسة من ثلاثة طوابق تشمل نحو 52 فصلًا وغرف إدارية ومعامل ومكتبة وغرف أنشطة، وتبدأ المدرسة مراحلها الأولى باستقبال تلاميذ مراحل مختلفة من KG 1 وKG2 والصف الأول الابتدائي.