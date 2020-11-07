إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

أصيب 12 شخصا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي" القاهرة- الاسكندرية"، أمام كوبرى أبو حمص العلوي بمحافظة البحيرة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، إخطاراً من نقطة شرطة مستشفى دمنهور التعليمى، يفيد بوصول مصابين بحادث وعلي الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين إنقلاب سيارة ميكروباص أمام كوبري أبو حمص العلوي.



وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا وهم كل من:" نعمة ممدوح محمد ابراهيم، 43 عاما، عبدالله مختار السيد، 20 عاما، عبدللاه خيرى عبد الاه، 25 عاما، حمادة الشحات محمد عبد ربه، 25 عاما، جمال فهمى توفيق، 35 عاما، بسملة شريف حنفي، 10 سنوات، باهر سمير كامل، 24 عاما، عبد الحليم عبود عبد ربه، 47 عاما، عبير ذكى عبد اللطيف، 34 عاما، أم كلثوم ذكى عبد اللطيف، 40 عاما، محمد فوزى أحمد، 28 عاما، عبد العزيز عبدالله محمد، 26 عاما"، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيداً للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.