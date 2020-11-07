 بالفيديو.. أجواء احتفالية في ويلمنجتون بعد إعلان فوز بايدن برئاسة أمريكا - بوابة الشروق
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بالفيديو.. أجواء احتفالية في ويلمنجتون بعد إعلان فوز بايدن برئاسة أمريكا

هديل هلال
نشر في: السبت 7 نوفمبر 2020 - 8:36 م | آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2020 - 8:36 م

عرضت فضائية «سكاي نيوز عربية» مقطع فيديو يرصد احتفالات المواطنين الأمريكيين في مدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير الأمريكية، بعد إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس بالانتخابات.

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي تنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

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