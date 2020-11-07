 النمسا: أزمة في توفير أماكن عناية مركزة بالمستشفيات بسبب زيادة إصابات كورونا - بوابة الشروق
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النمسا: أزمة في توفير أماكن عناية مركزة بالمستشفيات بسبب زيادة إصابات كورونا

علم النمسا
علم النمسا
فيينا - أ ش أ:
نشر في: السبت 7 نوفمبر 2020 - 3:10 م | آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2020 - 3:10 م

أكد ردولف انشوبير وزير الصحة النمساوي، أن المستشفيات تواجه أزمة كبيرة بسبب الإصابات الجديدة السريعة بالوباء، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية القصوى للعناية المركزة 850 سريرا وأن العدد الحالي يقترب من النصف.

وقال انشوبير -في مؤتمر صحفي اليوم السبت- إنه لا بديل عن تشديد جديد لإجراءات احتواء فيروس كورونا، خاصة أن معدل الإصابات الجديدة اليومية مرتفع للغاية.

ومن جانبه، أعلن ثاني مستشفى في النمسا، الوصول إلى الطاقة الاستيعابية القصوى وعدم القدرة على استقبال مرضى جدد في وحدات العناية المركزة تحديدا حيث تتفاقم الازمة فى ولاية فورارلبرج.

وقالت مصادر في مستشفى هوهينيمس، اليوم، إن جميع أسرة العناية المركزة بها مشغولة بالكامل بمرضى كورونا. وكان مستشفى "دورنبيرن" فى نفس الولاية قد أعلن قبل ايام أنه لا يتوافر لديه المزيد من أسرّة العناية المركزة.

يشار إلى أن مستشفى ثالث وهو المستشفى الإيطالي في فورارلبرج، قد يعلن خلال أيام عدم قدرته على استقبال مرضى جدد إذا لم ينخفض عدد الإصابات في الأسبوعين المقبلين.


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