 العين يقتنص فوزا مثيرا من الظفرة بالدوري الإماراتي - بوابة الشروق
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العين يقتنص فوزا مثيرا من الظفرة بالدوري الإماراتي

د ب أ
نشر في: السبت 7 نوفمبر 2020 - 8:40 م | آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2020 - 8:40 م

اكتسح فريق العين ضيفه الظفرة 4 -1 اليوم السبت في المرحلة الخامسة من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم في الوقت الذي تعادل فيه بني ياس سلبيا مع مضيفه عجمان.

وعلى استاد هزاع بن زايد بنادي العين، تقدم ميخائيل روشيوفيل بهدف مباغت للظفرة في الدقيقة 20 لكن كودجو لابا أدرك التعادل للعين من ضربة جزاء في الدقيقة 27.

وحسم العين الفوز في الوقت القاتل وسجل ثلاثة أهداف في الثواني الأخيرة حيث تمكن تسوكاسا شيوتاني من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 89 ثم أضاف فهد حديد وكودجو لابا الهدفين الثالث والرابع في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد العين إلى ثمان نقاط في المركز الخامس وتوقف رصيد الظفرة عند سبع نقاط في المركز الثامن.


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