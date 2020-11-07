نتائج الانتخابات الأمريكية: تقصي حقائق عن بعض المزاعم المنتشرة على الإنترنت

وقد استخدم بعضها بكثافة الرئيس ترامب وفريق حملته الانتخابية، الذين شككوا في نزاهة الانتخابات إثر عملية عدّ بطاقات الاقتراع الجديدة في بعض الولايات الرئيسية، والتي تميل في الغالب إلى منافسه جو بايدن، وقد حاولنا تقصي الحقائق بشأن هذه المزاعم.

خارطة مزيفة لتوزيع الناخبين في ميشيغان

انتشرت بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي خارطة لعملية التصويت في ميشيغان في ليلة الانتخابات، تظهر زيادة مفاجئة بنحو 130 ألف صوت لصالح بايدن، و لا شيء لترامب. وقد نشر الرئيس ترامب صورتها في تغريدة على تويتر، صعدت التكهنات بشأن وقوع تزوير في في فرز أصوات الناخبين.

إنه أمر مألوف أن تقوم سلطات الولاية بإضافة كمية كبيرة من الأصوات إلى حصيلة العد في مرة واحدة، بيد أن مستخدمي وسائل التواصل شككوا فيها وتساءلوا لماذا لم يحصل ترامب على أي صوت من تلك الأصوات التي أضيفت إلى حصيلة العد في هذا التحديث على وجه الخصوص.