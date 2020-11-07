ضبط 4 أشخاص بتهمة التسبب في مصرع صديقهم عقب تنقيبهم عن الآثار بالإسكندرية

تمكنت مباحث الإسكندرية، من ضبط 4 أشخاص، عاطلين؛ لاتهامهم بالتسبب في مصرع صديقهم عقب انتهائهم من التنقيب عن الآثار بالاشتراك معه، وتعاطيهم المواد المخدرة، داخل مزرعة ملك أحدهم، كائنة في نطاق دائرة مركز شرطة كفر الدوار محافظة البحيرة.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبدالرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، بالعثور على جثة شخص مجهول، ملقى أمام قطعة أرض وملفوفة بقطعة من القماش.

وبتشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجني عليه، عاطل، له معلومات جنائية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 عاطلين مقيمين في محافظة البحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات وضبطهم، أقر 3 منهم بقيامهم بالتنقيب عن الآثار، بالاشتراك مع المجني عليه، في مزرعة ملك أحدهم، وعقب الانتهاء من أعمال الحفر، تعاطوا المواد المخدرة، ما أدى لإصابة المجني عليه بحالة إعياء شديدة.

وأضافوا أنهم -وعلى إثر ذلك- لفوه بقطعة قماش واستعانوا بالمتهم الرابع، لنقله باستخدام سيارته الأجرة "ميكروباص" لأحد المستشفيات لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة، فتخلصوا من جثته بإلقائها بمحل العثور عليها خشية افتضاح أمرهم.

وبإرشادهم تم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة والتحفظ عليها، وتحرير محضر إداري، وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.