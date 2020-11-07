مسؤول: العراق يعتزم توقيع بروتوكول مع تركيا لتأمين الحصة المائية في نهر دجلة

صرح مسؤول عراقي، بأن وزارة الموارد المائية العراقية تعتزم التوقيع على بروتوكول مع تركيا لإدارة مياه نهر دجلة وتأمين الحصة المائية للعراق شهريا هو الأول من نوعه منذ أكثر من 30 عاما.



وقال على راضي ثامر المدير العام في وزارة الموارد المائية الناطق الرسمي للوزارة لصحيفة "الصباح" الرسمية الصادرة اليوم السبت، إن "ملف المفاوضات مع دول الجوار بشأن الحصص المائية وخصوصا مع تركيا شهدت تقدما كبيرا في الآونة الأخيرة وهناك عدد من الاجتماعات الفنية عقدت بين الجانبين".



وأضاف أن "الحكومة العراقية خولت وزير الموارد المائية صلاحية التفاوض الفني مع الجانب التركي والتوقيع على بروتوكول التعاون المشترك بين البلدين الذي سيتم التوقيع عليه في وقت قريب".



وذكر" أن البروتوكول سيسهم في تأمين حصة العراق المائية في نهر دجلة وبهذا فإن العراق يخطو خطوة متقدمة ومهمة لم تتحقق منذ أكثر من 30 عاما".



وأكد المسؤول العراقي أن "هذا البروتوكول سيكون دليلا على التعاون المشترك بين البلدين ويؤكد صدق النوايا بضمان الحقوق المائية ومهنية التفاوض بين الجانبين".



وتابع أن "الاتفاق مع تركيا يقضي بإنشاء مركز بحثي مقره ببغداد وفرع بمحافظة البصرة يكون بإدامة من الجانب التركي لتعزيز تبادل الخبرات وتدريب العاملين العراقيين على العمل الميداني في مجال الإرواء في العراق".