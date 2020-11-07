 طلال أرسلان: لم نتفاجأ بالعقوبات الصادرة بحق الحليف جبران باسيل - بوابة الشروق
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طلال أرسلان: لم نتفاجأ بالعقوبات الصادرة بحق الحليف جبران باسيل

أسماء الدسوقي
نشر في: السبت 7 نوفمبر 2020 - 10:21 م | آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2020 - 10:21 م

قال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، طلال أرسلان، إنه لم يتفاجأ بالعقوبات التي صدرت بحق وزير الخارجية السابق، جبران باسيل.

وأضاف أرسلان، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء السبت، «‏لم نتفاجأ بالعقوبات التي صدرت بحق الوزير الحليف جبران باسيل نتيجة التزامه بمواقفه ومبادئه وتمسّكه بتحالفاته السياسية، التي حافظت على السلم الأهلي والعيش المشترك بأحلك الظروف التي مر بها لبنان».

وأعلنت ‏وزارة الخزانة الأميركية، في وقت سابق أمس، عن فرض عقوبات على الوزير اللبناني السابق جبران باسيل، بسبب دعمه لحزب الله.

 


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