مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الزراعي بالمنيا

شهد الطريق الزراعي السريع، بمدينة المنيا، انقلاب سيارة ملاكي، إثر انفجار الإطار الأمامي، مما تسبب في مصرع 3 أشخاص، وإصابة آخرين بينهم 3 أشقاء.

وكان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، قد تلقي بلاغاً من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي، بطريق الصعيد الصحراوي بالمنيا، نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن مما تسبب في مصرع 3 وإصابة 2 آخرين.

وانتقلت قوات أمن المنيا، لمكان الواقعة وتبين من المعاينة والتحريات أن الحادث أسفر عن وفاة 3 أشخاص وهم: "أ. ع" 23 عاما، وشقيقه "م.ع" 37 عاما، وحمادة.م 35 عاما، فيما أصيب شقيقها الثالث "أ ع" 37 عاما، و"س. ع".

وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، ونقل الجثث إلى مشرحة مستشفى المنيا العام والمصابين لمستشفى المنيا الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وتمت إزالة أثار الحادث وتسيير حركة المرور وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.