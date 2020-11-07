الأمم المتحدة: تراجع الوفيات بين الأمهات والأطفال في مقاطعات كينية

كشف تقرير للأمم المتحدة بشأن صحة الأمومة والطفولة، تراجعا كبيرا في حالات الوفيات لأسباب يمكن منعها أو علاجها بين الأمهات وحديثي الولادة والأطفال في مقاطعات كينية مثقلة بالأعباء في الخمس سنوات الأخيرة.

ويظهر التقرير، الذي تم إعداده على مدار عدة سنوات بشأن برنامج اتش 6 المشترك التابع للأمم المتحدة بشأن الصحة الإنجابية وصحة الأم وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين، تحسنا كبيرا في الحصول على خدمات ذات جودة جيدة تتعلق بصحة الأم وفيروس نقص المناعة البشرية (اتش أي في) والعنف على أساس النوع (الذكر والأنثى) بين 2015 و2020.

وجرى تنفيذ البرنامج، بتكلفة 21 مليون دولار، في اسيولو ولامو ومانديرا وماراسابيت وميجوري وواجير، بحسب ما ذكره موقع "كابيتال نيوز" الكيني.

ويظهر التقرير زيادة عدد النساء اللائي حصلن على خدمات ما قبل الولادة بنسبة أكثر من 32%.