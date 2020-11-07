ضبط عامل بحوزته 5 قطع سلاح ناري ومخدرات في سوهاج

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نجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، في ضبط عامل بحوزته 5 قطع سلاح ناري ومخدرات بسوهاج.

تمكنت أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن سوهاج، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، من ضبط (5 فرد محلية الصنع وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، دبشك لبندقية آلية، قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول) بحوزة عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة دارالسلام.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.