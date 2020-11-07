 ضبط عامل بحوزته 5 قطع سلاح ناري ومخدرات في سوهاج - بوابة الشروق
السبت 7 نوفمبر 2020 2:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

ضبط عامل بحوزته 5 قطع سلاح ناري ومخدرات في سوهاج

مصطفى عطية:
نشر في: السبت 7 نوفمبر 2020 - 2:34 م | آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2020 - 2:34 م

نجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، في ضبط عامل بحوزته 5 قطع سلاح ناري ومخدرات بسوهاج.

تمكنت أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن سوهاج، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، من ضبط (5 فرد محلية الصنع وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، دبشك لبندقية آلية، قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول) بحوزة عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة دارالسلام.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك